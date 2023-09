Gymnasiet er blevet for slapt

Gymnasiet er blevet slappere, end det nogensinde har været. I dag er der desværre en udbredt misforståelse om formålet med gymnasiet. Førhen var det kendt for at være stedet, hvor eleverne blev udfordret til det yderste, både intellektuelt og akademisk. Desværre er der i dag en tendens til afslappethed, hvor gymnasiet ikke længere lever op til sin tidligere standard. Læreren udvælger sjældent elever tilfældigt til at deltage mundtligt eller komme op til tavlen, og de tildeles ikke små prøver eller lignende. Det er, som om der skal passes på dem, for ”åh, de er så skrøbelige, de må ikke blive for presset’’. Herre Gud, jeg har aldrig kendt noget lignende. Det er vigtigt at lære at håndtere udfordringer fra en tidlig alder, da det afspejler livets realiteter. Når gymnasiet bliver for afslappet, risikerer vi at sende en generation af unge ud i voksenlivet uden evner til at klare sig i en konkurrencepræget verden.