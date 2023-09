Udkantsdanmark skal holde for – igen

I en retfærdig verden bør CO 2 -afgiften ramme det personlige CO 2 -aftryk. Løsningen er en ekstra afgift på alle varer, der afhænger af varens CO 2 -aftryk. Det vil ligestille folk på land og i by. Samtidig får de byområder, der går mest ind for hårde klimakrav, via en forbrugsafgift bedre mulighed for selv at bidrage til en løsning af klimakrisen.

Men det sker næppe. Sandsynligvis vil storbylobbyen i de fine saloner kæmpe en kamp for at få en forbrugsafgift afværget.