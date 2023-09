Patienten er vigtigere end rigide regler

Mistrivslen blandt unge er generelt stigende, ligesom den voksende kontakt fra børn til psykiatrien har været stigende med 50 pct. siden 2013. Derfor vil udfordringerne kun vokse, og der er behov for et opgør med de regler, der er med til at spænde ben for, at vi kan have et velfungerende system.

Der er behov for en individuel vurdering, for det er vores ansvar som samfund at tage hånd om unge mennesker med ondt i livet. Man kan ikke sige, at en 18-årig er klar til at rykke over i voksenpsykiatrien, og man kan heller ikke sige, at en 17-årige ikke er. For i vores sundhedssystem handler det om mennesker, og derfor kan man ikke skære alle over en kam. Der er behov for, at vi tager det gamle regelsæt, krøller det sammen og kyler det ud. Det er tid til, at vi laver et nyt sæt, hvor det er individet, der er i fokus, ved f.eks at gøre det op til den læge, der har det første møde med patienten at vurdere, hvor denne bør tilknyttes.