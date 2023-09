Er det kunst at rive en koran på et rivejern?

Når nu det er politikerne, som laver lovene, så kunne vi jo bede politikerne om at nedsætte et råd, som kunne træffe de afgørelser.

Hvem skulle så være formand for det råd?

Det synes jeg, at Peter Hummelgaard, vores justitsminister, skulle være, han har allerede sagt, at han ikke synes, at det er kunst at rive Koranen på et rivejern.

Hvad skulle vi kalde det råd?

Vi kunne jo kalde det Vogternes Råd.