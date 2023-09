Vi har taget ytringsburkaen på

Hvad er det egentlig, man kalder for hellige skrifter? Koranen, der opfatter kvinden som andenrangs? Homoseksualitet som decideret forbudt? Sharia som ufravigelig? Ved man, hvad det er, man bøjer sig for i religionens navn? Og i kujonens tilgang pga. trusler? Det er så grotesk, at jeg ikke kan rumme det, og endnu mere grotesk, at over halvdelen af danskere bakker op om denne helliggørelse. Men hvad gør man ikke for husfredens skyld? Indgår et tvangsægteskab med islam og ifører sig en ytringsburka, hvor man fremover lærer at tie. Hvor er det skæmmende i et frit land!