Tak for at vise forskellen

Tak til Thomas Reinholdt Rasmussen for kronikken om ”Kristendom er religionskritik” i JP 30/8. Tak for en super præcis og relevant argumentation for, hvorfor det ikke hjælper noget at forbyde afbrænding af koraner eller lignende. Den giver et godt og vedkommende indblik i forskellen i de to fundamentale måder at forholde sig til religion på. Det ville klæde regeringen at tale ærligt ud om, hvorfor man ønsker et forbud mod afbrænding, og stå fast på egen ret til ens tro.