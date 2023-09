Kampen for rettigheder foregår især på udebane

I Kenya arbejder vi for eksempel med at forbedre adgangen til offentlige, digitale tjenester for de mest udsatte grupper. I Burkina Faso har vi bidraget til, at Justits- og Menneskerettighedsministeriet kan vejlede i, hvordan børn beskyttes i konfliktzoner.

Gennem netværk på tværs af de enkelte lande støtter vi menneskerettighedsforkæmpere, der forsvarer deres ret til jord eller til pressefrihed.

Fra et dansk perspektiv giver det mening at fremme menneskerettigheder langt fra os selv. Selvom de menneskeretlige udfordringer er forskellige fra Danmark til for eksempel Bangladesh, gælder menneskerettighederne for begge lande.

Den fortsatte indsats for at styrke menneskerettigheder – både her og i udlandet – bliver ikke mindre relevant af, at støtten til menneskerettigheder er vigende. Det er netop nu, vi skal holde fast.