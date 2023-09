Regeringen er dobbeltmoralsk

Ifølge regeringen skal nogle af de mange penge i statskassen bruges til at forhøje kørselsfradraget. Det virker besynderligt, når man er så forhippet på at begrænse miljøbelastninger. Netop miljøet bruger regeringen som undskyldning for nye afgifter på produktion af f.eks. hakket oksekød, hvilket må siges at være at give med en hånd og tage med den anden.