Jeg er enig i, at Koranen, ligesom alle andre hellige skrifter, har brug for revidering. Men det er ikke vores ansvar som danskere at redde hele verden. Vi kan til enhver tid kritisere dem, men at brænde dem betragter jeg som ytringer fra småt tænkende, som skader vores interesser globalt, og det bryder jeg mig ikke om.

Vi