Det er desværre efterhånden dagligt, at man i dagspressen bliver mødt med en tilbagekaldelse af en vare, der er på hylderne ude i forretningerne. Det kan undre, fordi det jo ikke er tilladt at markedsføre et produkt, som er farligt eller ikke overholder loven. Har vi en styrelse, der arbejder effektivt, så tak for det, eller er der tale om en dagligvarebranche, der er blevet mere sløset og konkurrencestresset? Under alle omstændigheder er det uheldigt.