En dybere refleksion over forældrerollen i dagens samfund synes at være på sin plads. Vi står over for en udfordring, hvor børn og unge ofte kæmper i en kompleks verden. Det er på tide, at vi vender blikket tilbage mod vores opdragelseskultur – hvordan vi som forældre former vores børns værdier, selvværd og selvtillid.

Det er