Nå, nu vil I gerne se politiet

Det er åbenbart samfundets skyld, at Christiania har udviklet sig til et lovløst område. I hvert fald hvis man skal tro christianitterne. Derfor må samfundet nu også gøre noget. Det sidste er jeg helt enig i. Det er i bund og grund et spørgsmål om en kraftig øget politiindsats, for der skal ikke være en lovløs plet i Danmark, hverken for rockere eller for christianitter. Men man skal måske erindre, at politiet har forsøgt sig i mange år på Christiania. Da de oprindelige indbyggere stjal området, blev det straks centrum for hash og hashhandel. Det var hverken Hells Angels eller andre, der stod bag den udvikling. Det var christianitterne, der i øvrigt mødte politibetjentene med brosten, når politiet ville standse den indbringende virksomhed.