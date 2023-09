Vi støtter Irans uhyrligheder

Iran henretter hvert år homoseksuelle – fordi de er homoseksuelle. Hvis vi nu forestiller os en protest mod det foran den iranske ambassade, hvor en koran bliver dyppet i rød maling for at symbolisere, at islamisk lov har blod på hænderne. Fremover er det nu den danske regerings agt at trække de protesterende for retten og idømme dem to års fængsel for at give udtryk for, at teksterne i Koranen slår mennesker ihjel – hvert år! Forestil dig nu at skulle være den dommer, som skal blåstemple Irans uhyrligheder ved at sætte modstandere af præstestyret i fængsel!