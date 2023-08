Det lovforslag gør mig utryg

Der er en livlig debat om et forbud mod afbrænding af religiøse skrifter. Dem kan man mene om, hvad man vil – jeg mener, at de er idiotiske, og at de udføres af personer, der ikke på anden vis kan skabe opmærksomhed om deres synspunkter. Nu kommer vores regering så med et forslag om at forbyde afbrændinger. For mig ser det ud, som om regeringen forsøger at indføre en lovgivning, der til hver en tid kan udvides til at forbyde de protesthandlinger, man ikke synes om. Sådan lovgivning kaldes censur. Der er for mig ingen tvivl om, at en eller anden nu vil brænde et eller andet helligt skrift af, og at vedkommende vil blive stillet for retten. Højesteret vil ikke have noget andet valg end at frikende den formastelige. Hvorfor regeringen ikke har kunnet finde ud af at latterliggøre afbrænderne i stedet for eller blot sigte dem for overtrædelse af f.eks. politivedtægten, er mig en gåde. Nåh nej, det ville jo kræve, at regeringen var kreativ…