Styr din glæde, Mette Frederiksen

Det var pinligt at opleve, hvordan landets statsminister næsten ikke kan være i sig selv i bare begejstring over Zelenskyjs besøg i Danmark. Skal vi virkelig være stolte af, at der sendes milliarder af kroner, våben og nu senest dødbringende fly til Ukraine? Alt dette alene med det formål at skabe død og ødelæggelse.

Om nogen går Mette Frederiksen forrest, når det gælder dette massehysteri, som krigen i Ukraine har udløst. Det er pinligt at se landets statsminister med et kæmpestort smil i et F-16-fly sammen med Zelenskyj.