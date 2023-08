Gymnasievalg er intet valg

Undervisningsministeren mener, det er meget vigtigt, at de unges frihed til at vælge mellem de enkelte gymnasier er vigtig. Det er desværre en valgmulighed, som kun er til stede for den privilegerede del af de unge, som bor i de tættere bebyggede områder. For unge, som bor i landdistrikter, kan et ønske om at gå i gymnasiet betyde en transport på to timer for overhovedet at kunne komme til et gymnasium. For sammenhængskraften i Danmark er det vigtigt, at gymnasier og ungdomsuddannelser generelt også i yderområder fortsat får mulighed for at eksistere.