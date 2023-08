Men heldigvis er der flere ting, man kan skrue på for at lette generationsskiftet og for at sikre næste generation af landbrugere. For os at se giver det eksempelvis god mening, at førstegangskøbere fritages for tinglysningsafgiften. Afgiften er nemlig en stor barriere for unge, der vil købe eget landbrug. Her udgør fast ejendom næsten hele virksomhedens værdi, og afgiften er derfor høj.

Derudover kan man lette betingelserne ved ejerskifte ved at udvide mulighederne for at overdrage et landbrug med skattemæssig succession, og der er flere muligheder for generelt at skabe bedre lånemuligheder for unge landmænd, som man burde iværksætte.

Banker og realkreditinstitutter låner selvfølgelig ikke bare et stort millionbeløb ud uden sikkerhed og betingelser. Det skal de naturligvis heller ikke. Når unge står i banken med en business case, er det afgørende, at regler og rammevilkår ikke ændrer sig så drastisk, at forretningsmodellen ikke holder længere få år efter på grund af nye politiske tiltag.