Busserne har brug for en akutpakke

De bør også opfordre til en statslig akutpakke til busser og lokaltog. Så der ikke skal spares her og nu, mens vi venter på de anbefalinger, der kommer i slutningen af 2024 fra det regeringsnedsatte udvalg for kollektiv mobilitet.

Besparelser er den helt forkerte vej at gå. Det kan medføre en negativ spiral, da der er risiko for, at endnu færre kører kollektivt, hvilket medfører færre indtægter osv.

Det går også stik imod de politiske mål om mere grøn omstilling og flere bilpendlere overflyttet til busser og tog. Forringelserne vil medføre mere ulighed, fordi de, der har råd, køber bil nummer to eller tre til den unge i familien, der bor hjemme og skal i skole. Mens andre må betale mere for en ringere service eller ikke kommer afsted til fritidsaktiviteter, lægebesøg, venner og familie. Vi risikerer også, at den kollektive trafik bliver endnu ringere i landdistrikterne.