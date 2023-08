Hvorfor finder vi os i det?

Medierne flyder over med triste nyheder om svigt i det offentlige, og nu begynder den årligt tilbagevendende sæson for næste års nedskæringer. Gruopvækkende historier om patienter, der får skåret ben af, fordi der ikke er råd til at operere, eller ligefrem dør på ventelister. Gamle, der ikke får hjemmehjælp eller ligger med våde bleer i halve døgn. Landsbysamfund, der affolkes, når man nedlægger velfungerende skoler og fjerner buslinjer. Sociale ydelser, der skæres ned til eksistensminimum. Udsættelse af allerede forsinkede miljøtiltag, overbelastning af personale, kaserner, der står og rådner, politi, der ikke kan komme, rædselsscenarier i fængslerne, kulturtilbud, der spares væk osv., you name it. Det er hele vejen rundt.