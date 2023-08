Forbud mod koranafbrænding blegner i forhold til den permanente undertrykkelse af danske jøders frihed

Da jeg for nylig hentede ”De sidste breve – afskedsbreve fra frihedskæmperne 1943-1945” på Københavns Hovedbibliotek, blev jeg mindet om, at friheden her 78 år efter Befrielsen stadig er under pres af en totalitær og militant fjende.

Over for biblioteket i Krystalgade ligger synagogen, der i 2015 var udsat for et terrorangreb.