Børnene er ikke okay. Men hvad med forældrene?

Børnene har ingen grænser i dag, siger vi. Men hvem har ansvaret for at sætte dem? Samme folk, der ikke kan modstå en ”10-årigs udfordring” på Facebook eller en Tiktok-dans?

Ja, jeg taler til dig, mor og far! Når far stadig tror, han kan lave en ”dab” (dans) uden at ligne et trafikuheld, og mor mener, at en duckface-selfie er toppen af moden elegance, er det måske tid til at revurdere.

Er vi så fortabt i vores egen ungdom, at vi glemmer at være voksne for vores børn?

”Jamen, min søn skal selv finde sin vej,” siger vi, mens vi febrilsk prøver at finde ud af, hvad ”LOL” står for.