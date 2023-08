Komplicerede emner er ikke kun sort eller hvidt. Aktiv dødshjælp er af den kaliber

Du har startet debatten en glad sommerdag på Bornholm. Det forpligter. Du skal sørge for, at vi i løbet af vinteren får en seriøs og saglig debat og information med fagfolk via aviser, tv og radio, sørge for, at danskerne klædes ordentlig på til debatten og får et mere detaljeret kendskab til, hvad man allerede gør, hvad der ikke fungerer, og hvad man fra lægernes side kunne ønske sig yderligere lovhjemmel til. Den palliative side af lægeuddannelsen er mig bekendt underprioriteret. Det område skal løftes. I det hele taget skal lægerne mere på banen.

Der er et lægeløfte, som forpligter lægerne på rækkefølgen af deres indsats, ord, som står/stod mejslet i sten over indgangen til mange af de gamle sygehuse. ”Helbrede, lindre, trøste”. De gælder stadigvæk. Og borgerne må aldrig komme i tvivl om lægens hensigt. Den tillid vil lide et knæk, hvis vi fik aktiv dødshjælp.

Jeg har selv i forbindelse med min mands sygdom og død erfaret, at der er vigtige ting, som ikke fungerer. Da ambulancefolkene kom for at køre min mand på hospice, havde de ikke mulighed for at slå op på nettet og se min mands ”behandlingstestamente” og dermed vide, at han ikke ønskede genoplivning ved hjertestop, hvis noget skulle ske på vej til hospice. I den situation hævdede de, helt absurd, at de skulle genoplive ham, hvis de ikke fik et stykke papir på fravalget. Det skal der ændres på. Her må teknikken bringes på plads, eller man kunne fremstille et lille skilt til at bære på sig som ”hold afstand”-skiltet under coronaen.

Jeg har erfaret, hvordan og hvor godt et palliativt team og hospice arbejder. Men jeg har også erfaret, at der er alt for få hospicepladser i Danmark, og at området er presset af mangel på penge og mandskab. Min mand var efter nogen ventetid en af de heldige, som fik en hospiceplads. Han fik en rolig, smertekontrolleret afslutning på livet. Og alle byrder med at våge om natten, med telefonopkald, medicinering, angst og uro blev taget fra os. På hospice ”tog de over”, og vi fik tid og ro til at tale og være sammen, inden han døde.

Det må være muligt i et oplyst samfund på en mere intelligent måde at løse problemerne om ”en værdig død”. Det er ikke et rent politisk problem, men også i høj grad et lægefagligt og etisk problem. Og det løser en regering ikke bare ved en politisk flertalsafstemning.

Det løses alene ved, at man sætter sig sammen med lægerne og Etisk Råd og i fællesskab baner nye veje, samtidig med at man som under coronakrisen er villig til at bruge lægevidenskaben, opfindsomheden og mange, mange penge til at løfte hele området omkring livets afslutning. Palliation, medicin, flere stillinger og mange flere hospicepladser er nogle af områderne. Vi skal ikke have ”aktiv dødshjælp” eller ”assisteret selvmord” i Danmark. De to udtryk sætter et negativt fortegn foran livet. Vi har ”lindrende dødshjælp”, og det skal man ved lov justere på en måde, så ingen kommer til at lide en pinefuld, langstrakt død.

Ingen af de andre nordiske lande har indført aktiv dødshjælp, og i England, hvorfra vi hentede hospicetanken, har man heller ikke gjort det. Holland og Canada er skræmmende eksempler på, hvordan det, man troede var en god løsning, viser sig at have nogle meget utilsigtede konsekvenser, som man ikke kunne forudse, og som man nu ikke kan tilbagekalde. Nu sidder de i saksen.

Kære Mette Frederiksen, lad os løse problemerne på en klogere måde. Lad os først og fremmest sørge for at få det, der er sat i værk, til at fungere, og før du drømmer om at åbne Pandoras æske, så skal alle gode og kloge hoveder inddrages og belyse emnet. Komplicerede emner har mange nuancer, og de skal/kan ikke besvares med ja eller nej. Der er rige muligheder for at forbedre det, der allerede gøres for alvorligt syge og døende mennesker. Men det koster naturligvis, i modsætning til aktiv dødshjælp.