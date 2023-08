Pakistan bør forhindre afbrændinger af kirker

Men også kristne er blevet anklaget, og mest kendt er Asia Bibi, som tilbragte et årti i fængsel inden løsladelsen i 2018. Inden for det seneste år er personer anklaget for blasfemi blevet tvunget ud af politiets varetægt og lynchet på stedet, stukket ned af studerende, druknet, hængt eller brændt levende i en teglovn.

I stedet for at afskrække fra blasfemi er Pakistans anti-blasfemilovgivning i de seneste 30 år i stigende grad blevet et værktøj i hænderne på ekstremistiske muslimer. Lovgivningen tjener til udgrænsning af religiøse og økonomiske minoriteter og indebærer minimal risiko for dem, der anklager andre for blasfemi, mens det for de anklagede er et spørgsmål om liv og død i hænderne på pøblen. For i praksis kræves der ingen retssag og ingen beviser, når det drejer sig om blasfemianklager, hvilket de voldsomme videobilleder af optøjer, nedbrændte kirker og ødelagte hjem i Jaranwala minder os om.

Der er brug for, at myndighederne i Pakistan – både på delstatsniveau og på nationalt niveau – har mod til at gribe fat om problemet og ændre den lovgivning, som har tjent islamistiske ekstremister godt i de seneste 30 år. Tiden er forbi, hvor myndighederne fortsat kan se gennem fingre med overgreb og selvtægt i forhold til kristne og andre minoriteter.