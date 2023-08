Har regeringen tænkt sig om med de fly?

Under stor festivitas har Danmark doneret 19 F-16-fly til Ukraine. Man kan stille spørgsmål ved, om det er en klog beslutning. Regeringen bringer sig ifølge en militærekspert i fokus i forhold til Rusland, hvilket allerede er sket ifølge en udtalelse fra den russiske ambassadør i Danmark. Har regeringen overvejet de mulige konsekvenser? Man kan undre sig over, at to af de mindste Nato-lande har besluttet at donere fly, og at de større lande er påfaldende tavse – også USA, der alene har accepteret, at F-16-flyene må doneres ud fra et rettighedsmæssigt synspunkt, og ikke officielt har taget stilling til, hvorvidt det er militærtaktisk relevant. Det kan vel ikke udelukkes, at Rusland vil iværksætte repressalier over for Danmark, og hvad er den saglige begrundelse for, at vi skal tage den risiko?