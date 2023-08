Tesfayes praksisnære folkeskole savner ånd

Lars Olsen slår i sin kommentar 14/8 et slag for undervisningsminister Mattias Tesfayes folkeskoletanker med større vægt på praktiske færdigheder. Olsen finder det ”påfaldende” med den store støtte til Tesfaye på Sorømødet, men burde indse, at Tesfaye naturligvis havde inviteret oplægsholdere, der støtter hans ideer.

Flere forhold undrer mig ved Tesfayes skoletanker om en mere praktisk skole. Han modstiller således at kunne og at vide og praksis og teori. Det sidste først. Vil man spille guitar på praksisplan, dvs. på rent udøverniveau, kan man nøjes med at skaffe sig en bog med sange med angivelse af akkorder, der skal anslås i en sang, og hvor der for hver akkord (f.eks. en C-dur) er angivet, hvor man sætter fingrene på gribebrættet. Sådan lærte jeg at blive en halvdårlig amatørguitaist. Den opmærksomme læser vil bemærke, at den praksisnære guitarist trods alt her er ovre i noget teoristof.