Hvorfor varierer frihedsrettighedernes væsentlighed fra sag til sag?

Det er forfriskende at opleve politikere fra de nationalkonservative partier, som pludselig er blevet fortalere for frihedsrettighederne – nu da ytringsfrihed er blevet det aktuelle emne. Eksemplificeret ved bl.a. DF’s politiske leder, Morten Messerschmidt, som har advaret imod at indskrænke frihedsrettighederne som reaktion på regeringens planer om at gennemføre et forbud mod afbrænding af bøger foran ambassader. De nye toner fra partierne på den yderste del af højrefløjen klinger dog en anelse hult, hvis de alene opstår, når emnerne passer ind i deres politiske agenda. Derfor bliver det interessant at se, om de kan udstrækkes til ihærdig omsorg for menneskerettigheder. Når alt kommer til alt, må jeg dog erkende at have mine tvivl. For det er ganske svært at kere sig om menneskerettigheder, hvis man samtidig vil have vort land ud af menneskerettighedskonventionerne.