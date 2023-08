I kan låne de fly, ikke få dem

Der er tilsyneladende ingen grænser for Danmarks gavmildhed over for Ukraine, så landet kan fortsætte sin håbløse kamp mod Rusland. Som det nyeste vil Folketinget nu ”donere” 19 stk. milliarddyre F-16-fly, selvfølgelig inklusive træning og våben. Af respekt for de danske skatteydere bør man i det mindste lave en ”lend-lease”-aftale med Ukraine, således at flyene stadig tilhører Danmark, når krigen engang er slut. Det var med en sådan aftale, USA hjalp England under Anden Verdenskrig, og det var på den måde, USA hjalp med at opbygge det danske luftvåben. Helt op i 1980’erne benyttede Flyvevåbnet fly, som var ejet af USA, og som blev leveret tilbage efter brug. Hvad sker der, hvis Ukraine taber krigen? Er Putin så pludselig ejer af en masse moderne F-16-fly? Eller er flyene kun udlånt til Ukraine og kan derfor hentes hjem igen ved krigsafslutningen?