Jeg er glad for, hun ikke er udenrigsminister

Jeg er særdeles tryg ved, at Lars løkke Rasmussen er udenrigsminister og ikke Inger Støjberg. At afbrænde og dermed skænde Koranen eller andre hellige skrifter er i sig selv et angreb på ytringsfriheden. Og skulle udenrigsministeren fra Algeriet have opfattet Lars Løkkes telefonsamtale til ham som en undskyldning, bør både han og vores udenrigsminister have ros. Nu vil Inger Støjberg have Lars Løkke Rasmussen i samråd. Fremfor at misbruge demokratiet burde Støjberg fremlægge sit og Danmarksdemokraternes politiske program. Modsat kunne man fristes til at tro, at hun havde en hel anden dagsorden.