Unge er ikke ofre for samfundets rammer

Forældre og samfund skal lade være med at presse elever i gymnasiet, der ikke har de faglige forudsætninger, og lade være med at bilde de unge ind, at alle kan blive, lige hvad de vil.

Hver dag behøver ikke være et perfekt glansbillede, for at man har et godt liv. Ungdommen er ikke ofre for samfundets rammer, men ofre for deres egen mangel på rammer.