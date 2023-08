H.C. Andersen anno 2023

Inden afrejsen til Kina udtalte Lars Løkke, at »vi har været for naive«. Politikere udtrykker sig ofte i vi-form i håbet om at kunne løbe fra ansvaret. Tænk blot på forholdet til Rusland, hvor vestlige toppolitikere har stået i kø for at sætte naiviteten på vi-form.

Lars Løkke forsøger at gøre sine vælgere medskyldige i meget alvorlige fejltagelser. Uden støtte fra en uvidende vælgerskare ville han imidlertid næppe have nogen politisk indflydelse. Mogens Lykketoft har tidligere formuleret en kort og præcis karakteristik af Lars Løkke, der leder tanken hen på skrædderen i “Kejserens nye klæder”.