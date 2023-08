Vi vil ro her til lands

Man etablerer et lille bålsted, hvor “pyromanerne” henvises til, et sted uden adgang for andre, f.eks. i et militært øvelsesterræn, og uden iPhone eller anden elektronik til videreformidling, bare en 30 kvm indrettet lidt hyggeligt med mobilt toilet og shelter. Så kan de gentage deres stunt flere dage i træk.

Eller: Man beder nogle af de raske drenge fra det etniske bandemiljø om at tage et smut ud til de formastelige og lære dem lidt om ordentlig opførsel. Så vil der for alvor blive ro, og de mellemøstlige despoter vil begejstret klappe os på skuldrene: Nu forstår vi den der ytringsfriheden, I er vores venner, I er velkomne her med jeres varer, og DI vil ikke kunne få armene ned. Godt nok er vi så nødt til lige at vende det blinde øje til, mens de raske drenge snakker med Paludan og co. Men Herre Gud, at gå en smule på kompromis med vores egne love er vel o.k. for at få ro?