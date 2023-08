Kulturens problemer handler om mere end dårlig ledelse

Den indsats kan bare være svær at levere for medarbejdere, der – som det ofte er i kulturbranchen – er i en tidsbegrænset stilling på 18, 6 eller 3 måneder. Det skaber en faldlem under de midlertidigt ansatte og får mange af dem til at frygte, at det kan koste en eventuel forlængelse eller fastansættelse, hvis de påpeger dårlig ledelse. Ligesom det får mange til at tænke, at det ikke nytter at engagere sig i at skabe et bedre arbejdsmiljø, da de alligevel snart skal skifte job.

At midlertidigheden plager kulturens arbejdsmiljø, bliver understreget af en nylig medlemsundersøgelse i DM. Her skiller de kulturansattes forhold sig flere steder negativt ud i forhold til andre brancher: Der er flere midlertidige ansættelser i kulturbranchen. De ansatte har lavere tillid til deres ledere. De får mindre feedback, har mindre fleksibilitet i arbejdet og forventes i højere grad at være tilgængelige uden for arbejdstid. Og så oplever de i mindre grad, at de kan tale åbent om ringe psykisk arbejdsmiljø.