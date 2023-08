Skræmmehistorier rammer verdens befolkninger hver dag året rundt, når FN’s Klimapanel (IPCC), klimatologer og medier verden over vil overbevise andre om, hvor skadeligt menneskeskabt CO 2 er for klimaet, ved konstant at ytre sig om ekstremt vejr. DR holder sig ikke tilbage, når det gælder ensidig og partisk information, der har