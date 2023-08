Derfor skal faget ”digital teknologiforståelse” på skoleskemaet. Vi skal ikke have skærmene ud af skolen. Vi skal have dem ind på den rigtige måde. Digital teknologi er en grundlæggende del af samfundet. Det bør afspejles i uddannelserne. Det handler om viden og færdigheder, og det handler om livsmestring og dannelse. Det handler også om den demokratiske samtale, om kritisk stillingtagen og om, at vores børn og unge skal begå sig på et arbejdsmarked, hvor digitale teknologier spiller en stadig større rolle.

De skal kunne forstå, hvordan digitale teknologier kan bruges til læring, grøn omstilling, demokratisering, effektivisering mv., og de skal kunne forholde sig til, at nogle mennesker bevidst vil misbruge teknologi til uhæderlige formål og til at skabe afhængighed. Sociale medier, dataindsamling, trolling, fake news, AI og ChatGPT, overvågning, phishing, autenticitet mv. Alle disse emner er svære at lovgive om (og håndhæve), for de, der vil overskride grænser eller bryde loven, vil altid være et skridt foran. Det kan være svært at forhindre, men vi kan ruste os til at (re)agere hensigtsmæssigt.