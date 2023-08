Regeringen graver ytringsfrihedens grav

Lars Løkkes forslag om at finde et ”juridisk værktøj” til at stoppe koranafbrændinger har skabt stor debat. Som stærk fortaler for ytringsfrihed er jeg dybt uenig i denne idé. Ytringsfrihed beskytter vores ret til at udtrykke vores synspunkter og overbevisninger, uanset hvor kontroversielle de kan være. Et forbud mod koranafbrændinger opfatter jeg som et brud på vores grundlovssikrede ytringsfrihed. Enhver har ret til at sætte ild til en bog, også selv om den er hellig. Ytringsfrihed giver os retten til at kritisere og udfordre alle former for idéer, særligt de meget etablerede. Hvis det er krænkende for nogle, skal de være i deres gode ret til at komme med et fredeligt og demokratisk modsvar. Lad os nu ikke bukke under for andre landes pres, men respektere både grundloven, ytringsfriheden og Danmark.