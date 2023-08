Jeg er ikke historieløs og navlebeskuende – tværtimod

Jeg siger blot, at dårlig trivsel også tidligere har fandtes, og at det er en refleksion værd. Hvordan det skulle være historieløst og navlepillende, er mig komplet ubegribeligt. Det er da netop at tage fat i historien.

Ja, der er problemer med respekten for lærergerningen i folkeskolen og såmænd også i gymnasiet. Det behøver man ikke at være et orakel for at se.

Jeg skriver det på baggrund af samtaler med såvel lærere som elever i folkeskolen som i gymnasiet samt egne oplevelser i folkeskolen, ikke som elev, men som gæsteunderviser. Ikke en videnskabelig undersøgelse, erkendt, men billedet er klart for mig.