Løkke skulle stille krav til OIC-landene i stedet

Det var uden tvivl de samme kortsigtede tanker, som Chamberlain havde for at få »peace in our time« i München 1938.

Fra officiel side i dag gør vi intet for at protestere mod religionsforfølgelse og undertrykkelse af kvinder i muslimske lande og har nærmest givet op over for vore parallelsamfund i Danmark, hvilket er beskæmmende.

En koranlov kan synes en bagatel i sammenligning, men vil uden tvivl betragtes som en stor symbolsk sejr for islam og føre til yderligere krav. Imidlertid kan jeg nok gå med til at støtte en koranlov, hvis Lars Løkke Rasmussen gør det til en betingelse, at de 57 OIC-lande til gengæld lover at indføre en streng lovgivning imod deres udbredte forfølgelser af kristne.