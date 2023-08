Pak ikke børnene ind i vat

Et andet paradoks i opdragelsen er, at selv om børn bliver betragtet som kompetente, så er de aldrig blevet beskyttet og hjulpet så meget som nu. Børn skal helst befinde sig tæt på hjemmet, farlig leg som træklatring er forbudt, og forældre vil vide præcist, hvor barnet er til enhver tid. Hvis barnet skal til en aktivitet, sørger forældrene for en sikkerheds skyld for transport til og fra.

Og hvis der opstår et problem i skolen eller med legekammerater, så træder forældrene staks til og klarer situationen. Det er rart for børn at have kærlige og beskyttende forældre, der fjerner hver en sten fra deres vej. Men det gør barnet mindre rustet til selv at klare udfordringer, både i skolen og senere i livet.