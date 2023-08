Haves: Intelligens. Savnes: Snusfornuft

Jeg har et fromt ønske om, at man overalt i vores bureaukrati tager ved lære af Murer-Kjeld. Han tog jo ene mand ansvaret for – og flyttede Rubjerg Knude Fyr. Men han slap også for indblanding fra eksperterne, der ser verden via computerskærmen. Det er jo nok muligt at læse sig til en form for ekspertise – men kan den måle sig med erfaring?

PS. Mindes stadig fra min drengetid i 50’erne en klog bonde, som dårligt kunne læse og skrive – men var bedre til at forudsige vejret end meteorologerne.