Der er ingen hetz mod autocampister

Kent Hedemann har 9/8 2023 et læserbrev, hvori han giver udtryk for, at kritikken mod autocampere, bl.a på Rømø, er forfejlet. Jeg tror, Kent Hedemann har misforstået noget. Der er absolut ingen hetz mod autocampister. Der er en aldeles rimelig og velbegrundet vrede mod de autocampister, der lukrerer på ubevogtede faciliteter betalt af andre, og som mener sig berettiget til at tømme deres toiletspande i naturen.