Ophæv forbuddet mod atomkraft

Fortsat forskning og udvikling på dette område i Danmark kræver imidlertid, at Folketingets forbud fra 1985 mod atomkraft i Danmark ophæves! En Megafon-måling i september 2022 viste for første gang et flertal for atomkraft i Danmark.

Flertallet i Folketinget, kommuner og nogle medier er imidlertid fortsat imod og virker uvillige til at drøfte potentialet i de små nye danske containerbaserede atomreaktorer, der jo også kan indebære et eksporteventyr – og henviser typisk til skræmmebilleder fra gamle traditionelle reaktorer.