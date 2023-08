Europæisk oprustning på grønt må ikke skubbe danske virksomheder bagerst i feltet

Siloer og udstyr til opbevaring og transport af materialer er ved første øjekast ikke en typisk akademikerarbejdsplads, men det kommer måske til at ændre sig for BM Silo og andre små og mellemstore virksomheder. Der blæser nemlig nye vinde ikke kun i Danmark, men i hele Europa med krav om at reducere CO 2 -udledning.

I 2024