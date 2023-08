Forleden kunne man læse her i avisen, hvordan Søren Pape Poulsen (K) kritiserer regeringen for at bøje nakken for religiøse ledere. Årsagen er det varslede indgreb over for afbrænding af koraner og andre religiøse skrifter. Den tidligere statsministerkandidat ville have handlet anderledes, hvis han sad med regeringsmagten, må vi forstå.