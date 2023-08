Forbyd bogafbrænding som et værn om ytringsfriheden

Og hvordan harmonerer dette mulige forbud så med Lars Løkke Rasmussens liberale holdning? Dårligt, men den situation er ikke ny for statsmænd. Den amerikanske præsident Lincoln var ofte i den samme situation, hvor personlig holdning og statens bedste stod i modsætning til hinanden. Han måtte erkende, at han havde en officiel forpligtelse til at forfølge USA’s interesser, og at det personlige ønske måtte vige for pligten.

Det andet aspekt ved denne sag er, at bøger – viden – er fundamentet for vores demokrati. Ytringer skal frem i lyset, således at de kan diskuteres, og meninger brydes. Bogbrændinger foretages af autokrater, diktatorer og fjolser. De, der historisk set har brændt bøger, gjorde det i begyndelsen for at udslette viden og tanker, de ikke var enige i. Da bogtrykkerkunsten blev opfundet, blev det sværere at undertrykke idéer og viden på den måde, og bogbrændinger fik symbolkarakter. Sådan var det også, da nazisterne brændte bøger af de forfattere, de ikke kunne lide, og sådan var det, da muslimer i Iran brændte Salman Rushdies ”Sataniske Vers”. Det er den tradition, Paludan og kompagni er en del af.

Når man brænder bøger, angriber man både forfatternes ytringsfrihed og demokratiet. Derfor vil det være rigtigt at forbyde bogbrænding som et værn om vores ytringsfrihed og vores demokrati. Og værnet skal gælde alle bøger og ikke fremhæve Koranen som noget særligt. Det er vigtigt at forstå, at et forbud imod bogbrænding både er et forsvar for vores danske demokrati og ytringsfrihed og et fornuftigt tiltag i forsvaret af Danmarks interesser.

Selv om det er at sætte sagen på en spids, erindrer jeg om Heinrich Heine, der i skrev 1823: »Der hvor man brænder bøger, brænder man til slut mennesker.«