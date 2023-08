Bekæmp banderne med legalisering af hash

Politiet er også hårdt ramt af lovgivningen. Over 100 gange rykkede det ud til Pusher Street i 2022, og for nylig blev 87 ellers uskyldige personer i Holstebro sigtet for køb af hash. De har nu en plettet straffeattest for at have begået en offerløs forbrydelse. Med tanke på politiets ressourceproblemer virker det direkte tåbeligt at bruge tid på det. Politiet har mere end rigeligt at se til i forvejen!

Ligesom det var formålsløst at forbyde alkohol i USA under forbudstiden, ligeså er det uden effekt at have et forbud mod cannabis i dag. Legalisering eller ej, så er det tilgængeligt for dem, som vil købe det, og det er en milliardforretning for rockere og bandemiljøer. Razziaer er ligeledes nyttesløse, viser erfaringen. En legalisering vil til gengæld både mindske bandeaktiviteterne ved at fjerne indtægtskilden samt bevirke, at færre unge kommer i kontakt med kriminelle miljøer for at skaffe hash til eget forbrug. Med legalisering fjerner man ligeledes en unødig stigmatisering af misbrugere. Dette vil gøre os bedre i stand til at sætte ind med behandling i stedet for at forfølge dem som gemene forbrydere.