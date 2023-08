Skal koranafbrænding forhindres? Ja, men alene ud fra sikkerhedsmæssige hensyn

Denne skulle aktuelt omfatte koranafbrænding og andre handlinger, der formodes at kunne afstedkomme samme reaktioner fra den muslimske verden, f.eks. at overhælde Koranen med svineblod som varslet af Rasmus Paludan. Risikoen skal løbende evalueres af politiets og Forsvarets efterretningstjenester, og behovet for et fortsat forbud skal besluttes med udgangspunkt i disse vurderinger. Hvis risikoen mindskes, skal forbuddet lempes og omvendt. Altså en helt igennem pragmatisk foranstaltning.

Ja, det bevirker helt klart, at vi indskrænker muligheden for foretage visse handlinger visse steder i visse perioder. Men vi gør det ud fra hensynet til vores sikkerhed og kun det. Ikke fordi vi er enige i, at Koranen skal have en særstatus, hvad angår kritik.

Resultatet kan synes at være det samme, men der ligger en afgørende forskel i begrundelsen. Vi bør derfor forhindre koranafbrændinger i erkendelse af to ting.

For det første, at risikoen for terror mod Danmark og danskere i udlandet er reel, og vi risikerer at komme til at stå tilbage alene i en verden, hvor vi er meget små. Og for det andet, at vi ikke kan påvirke alle muslimer til blot at ryste på hovedet af, at deres hellige bog ultimativt udsættes for afbrænding.

At nå dertil vil kræve, at den muslimske verden gennemgår en betydelig demokratisk og samfundsmæssig udvikling, herunder noget, der kan sammenlignes med vores reformation og oplysningstid. En enorm opgave, som end ikke er begyndt. Sådan er verden desværre, og det gør vi klogest i at agere ud fra.

Problematikken om islams hellige skrifter udspringer af, at Koranen – når den læses bogstaveligt – udgør en stor sikkerhedsmæssig risiko i form af terror mod særligt vestlige lande. En trussel, der ikke blot kan affærdiges som nogle få ekstremisters misforståelse af deres religion.