Fra Murens fald til tårnenes fald

Det er mit udgangspunkt og det verdensbillede, jeg er vokset op med at skulle forholde mig til. Her har jeg bestemt ikke følt, at demokrati og ytringsfrihed entydigt sad på magten.

Når vi ikke har en unipolær verdensorden længere, har vi ikke råd til at være skråsikre, hovmodige eller uinteresserede i, hvad andre tænker og mener.

I sådan en verden må man forstå, at ens egen sikkerhed, lykke og ikke mindst indflydelse og magt afhænger af, at man kan lytte, sætte sig ind i andre nationers virkelighed og navigere efter den for at styrke demokratiet trods fundamentale forskelle, og at det faktisk har enorme konsekvenser at være uvenner med 1,5 milliarder mennesker i Mellemøsten, blot fordi en håndfuld rabiate yderfløjsekstremister påberåber sig deres ret til at lave rabalder i gaden.

Jeres verdensorden krævede, at alle skulle lytte til jer. Min kræver, at jeg også lytter til andre. Vi lever ikke længere i tiden efter Murens fald, men i tiden efter tårnenes fald. Vi i den vestlige verden har ikke længere monopol på magten. Så det er både naivt, uvidende og ikke mindst farligt at føre sig frem, som vi har gjort.

Hvis det med det udgangspunkt ikke er fuldstændigt klokkeklart, hvorfor vi derfor selvfølgelig skal forbyde koranafbrændinger, er det godt nok på tide at vågne op fra fortidens utopi.