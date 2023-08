Beskrivelsen af autocamperturismens hærgen på Rømø virkede noget sensationel

Jeg føler et stort behov for at udtrykke mine tanker om det nylige læserbrev, der blev delt – ”autocampere deler vandene”.

Jeg har dog svært ved at tage påstandene i brevet helt alvorligt. Tanken om autocamperturister, der midt på dagen, mens parkering er tilladt, skulle stå ved vandkanten og tømme toiletkassetten ud over deres bare fødder, virker noget sensationel. Jeg må sige, det er svært at forestille sig en sådan situation.