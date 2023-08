Truslen fra boomerne

Ligeledes er det ikke unormalt som aktiv ungdomspolitiker i dag at blive stærkt irettesat af den voksne generation på sociale medier, hvor man får at vide, at man ikke ved noget om noget, fordi man er ung, og ingen livserfaring har.

Det er et problem i det danske demokrati, at vi har en generation, der er så hård og udskammende i tonen. Det truer demokratiet og truer unge i at have en holdning til, hvordan det land, som de lever i, skal indrettes.

Så en opfordring til den voksne generations tastaturkrigere: Lad være med at være så stor en trussel imod et velfungerende dansk demokrati, og hav respekt for, at der faktisk er nogle, der skal føre det demokrati videre. Vi har også ret til at have en holdning!