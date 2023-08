Hold op med at diskutere folks alder

I mit politiske virke oplever jeg, hvilken værdi det giver at have kolleger med forskellig fødselsdato. For det gør en forskel, hvor man er i livet, når beslutninger skal træffes. Ikke at alder er ensbetydende med at pleje egne interesser. Men alder er med til at give forskellige perspektiver på sager.

Man skal have retten til at gå på pension, hvis man ikke ønsker at fortsætte sit arbejdsliv eller er nedslidt. Sådan skal det være. Men faktum er, at stadig flere seniorer ønsker at give et bidrag på arbejdsmarkedet, selvom de har muligheden for at gå på pension. De skal have helt samme muligheder for at fortsætte arbejdslivet som dem, der ønsker at forlade arbejdslivet. Desværre er vi i Danmark ufattelig dårlige til at give plads til de ældre medarbejdere. Vi kan diskutere arbejdsudbud på alle mulige andre måder, men når det kommer til at sikre, at der er bedre plads til de ældre medarbejdere, er initiativlysten mindre. Der er selvsagt en sammenhæng mellem den debat, der opstår, når en mand på 71 år ønsker at stille op til Europa-Parlamentet, og når arbejdsgivere ikke vil ansætte ældre medarbejdere. Folk stemples på grund af deres alder.